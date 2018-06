JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan pagi ini. Rupiah melemah ke level Rp 14.100-an per USD. Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 31 poin atau 0,22% ke level Rp14.117 per USD.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo, pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS sebagai bentuk penyesuaian, pasca kebijakan Fed yang lebih agresif dari perkiraan awal. Di mana ekonomi AS terus membaik, sehingga semua negara emerging market harus cepat menyesuaikan perubahan monetery policy.

"Saya rasa Indonesia termasuk yang tidak berdampak parah kalau kita lihat dan dibandingkan dengan Turki dan Argentina kita masih dalam range normal," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Tiko, Bank Indonesia (BI) bersama Kemenkeu akan merespons pelemahan nilai tukar ini. Meski sebenarnya, pelemahan Rupiah terhadap USD masih terjaga.

 

"Saya belum dengar (BI naikan suku bunga), tapi kebijakan Fed kemarin ada kemungkinan penyesuaian lagi karena saya rasa hampir semua bank sentral harus rubah policy-nya tahun ini karena perubahan di FOMC," tuturnya.

Dari sisi perbankan, Tiko mengatakan, Bank Mandiri mau tidak mau harus menyesuaikan deposito demi menjaga dana masyarakat. "Sedangkan kredit kita belum perlu menyesuaikan jadi tahun ini kita revisi NIM dulu. Saya rasa untuk kredit masih semester II ada room tetap dengan suku bunga yang sama," tuturnya.

(kmj)