NEW YORK - Harga minyak turun pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak non-OPEC sepakat untuk bersama-sama meningkatkan produksi minyak.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, turun USD0,50 menjadi menetap di USD68,08 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus, kehilangan USD0,82 menjadi ditutup pada USD74,73 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pertemuan antara OPEC dan produsen minyak non-OPEC termasuk Rusia memutuskan untuk memenuhi kepatuhan 100% pembatasan produksi minyak yang ditetapkan dalam pertemuan pada 2016 di mana disepakati untuk memangkas produksi minyak dengan total 1,8 juta barel per hari tercapai.

Produsen-produsen minyak telah mengurangi produksi lebih dari yang dibutuhkan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut pernyataan pertemuan, para produsen minyak akan "berusaha untuk mematuhi tingkat kepatuhan keseluruhan, secara sukarela disesuaikan hingga 100%."

OPEC tidak memberikan rincian bagaimana pihaknya akan memecah peningkatan produksi, bahkan tanpa memberikan secara langsung jumlah peningkatan produksi minyak. Namun, menurut laporan media, aliansi tersebut telah sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar satu juta barel per hari, efektif mulai Juli.

