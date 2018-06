JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) menjawab kritikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait proyek tersebut. Seperti diketahui, Fahri Hamzah mengkritik pembangunan LRT yang dibangun secara melayang atau elevated. Menurutnya pembangunan LRT secara elevated sebagai upaya bagi pemerintah pusat untuk me-markup anggaran.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto pun menjelaskan, pembangunan proyek LRT secara elevated sudah dilakukan kajian yang mendalam. Termasuk juga penghitungan ruang di daerah Jakarta dan sekitarnya.

"Itu sudah sesuai dengan perhitungan. Kalau elevated itu sudah sesuai dengan ruangnya," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (27/6/2018).

Menurut Budiharto, menurut kajian pembangunan LRT, hanya dilakukan secara dua hal yakni dilakukan dibawah tanah (underground) atau elevated (layang). Hal tersebut dikarenakan lahan dan ruang yang tersedia di wilayah Jakarta dan sekitarnya sangat terbatas , sehingga dua pilihan tersebutlah yang harus dilakukan.

"Di Jakarta itu sudah tidak mungkin bangun yang at grade (rata atau sejajar dengan tanah). Disini pilihannya hanya dua, elevated atau underground," jelas Budi

"Jadi karena kondisi lingkungan, kalau di Cibubur-Bogor itu 70% itu at grade, 30% elevated karena disana lahan kosong masih banyak. Itu programnya sudah ada tapi belum (belum tahu kapan dilaksanakannya)," imbuhnya.

Secara terperinci Budi Harto menjelaskan mengenai alasannya tidak membangun LRT sejajar dengan tanah. Menurutnya, jika LRT dibangun dibawah tanah maka akan menganggu transportasi lainya yang sudah lebih dahulu ada.

Sebut saja seperti commuter line hingga kereta komersil baik antar kota maupun kereta lokal. Apalagi saat ini saja lalu lintas kereta commuter line sudah terlampau padat, sehingga jika ditambah dengan LRT akan semakin membebani lalu lintas kereta di kawasan Jabodetabek.

Selain itu, jika dibangun tanah yang sejajar, bisa menimbulkan kemacetan kendataan bermotor sebab akan semakin banyak kereta yang lewat dan akan semakin banyak pula palang pintu kereta yang terpasang. Sedangkan jika dibangun elevated atau melayani tidak akan menganggu arus lalu lintas yang sudah ada dibawahnya.

 

"Kalau at grade atau sejajar misalnya lihat lintasan kereta pas dibangun dibawah itu, ketika lewat, jalannya ditutup. Itu membuat kemacetan. Kalau diatas enggak macet dan enggak ganggu lalu lintas dibawah. Di atas itu jaraknya bisa disetting hanya tiga menit per stasiunnya," jelasnya.

Sementara jika dibangun underground alias dibawah tanah lanjut Budi, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal dibandingkan elevated. Dia merinci selisih biaya pembangunan at grade dengan elevated saja sekitar Rp150 miliar per kilometer (km).

Dengan demikian, jika dilihat dari kajian dan rincian biasa tersebut, pembangunan proyek LRT lebih cocok dibangun secara elevated.

"Kalau at grade dan elevated itu seleisih ya Rp150 miliar per km. Kalau at grade ke underground sekitar Rp250 miliar per km," jelasnya.

(rhs)