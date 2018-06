JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terjungkal cukup dalam hari ini. Mata uang Garuda bahkan telah tembus Rp14.400-an per USD

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, pelemahan ini merupakan kejatuhan Rupiah terdalam sejak 2015. Pada September 2015 Rupiah mencapai Rp14.600 per USD.

"Pelemahan kurs Rupiah hari ini bukan hanya terparah sepanjang 2018 tapi juga terparah sejak Oktober 2015," kata dia saat dihubungi Okezone.

Bhima menjelaskan, Rupiah melemah karena besarnya tekanan global setelah perang dagang AS-China berlanjut.

Di samping itu, ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate sebanyak empat kali tahun ini juga turut menekan Rupiah.

Serta adanya kenaikan harga minyak karena Presiden AS Donald Trump menyerukan boikot impor minyak dari Iran. "US Dolar index langsung loncat ke 95. Artinya dolar AS menguat terhadap mata uang dominan lainnya," jelas dia.

Sayangnya, lanjut dia, sentimen positif dari dalam negeri justru minim. Data-data ekonomi di bawah ekspektasi, meliputi neraca perdagangan Mei yang kembali defisit sebesar USD1,52 miliar, defisit transaksi berjalan melebar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 beberapa lembaga dikoreksi turun sulit tembus 5,4%.

"Itu yang membuat pelaku pasar melakukan net sales atau aksi jual di bursa saham dan pasar surat utang," kata dia.

Bhima juga menilai bahwa pelemahan Rupiah sangat tipis kaitannya dengan prediksi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubenur (RDG) tanggal 28 dan 29 Juni 2019. "Jadi efek kenaikan bunga acuan besok pun sangat kecil dampaknya dan lebih temporer," ujar Bhima.

Di sisi lain, yield Surat Berharga Negara (SBN)10 tahun juga terus naik dikisaran 7,6% yang menunjukkan investor cenderung melepas kepemilikan SBN.

"Ada capital outflow dari pasar modal dan surat utang. Investor asing menghindari negara berkembang," tukas dia.

