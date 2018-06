JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukan pelemahan. Bahkan, mata uang Garuda sudah tembus Rp14.400.

Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere menuturkan, Rupiah tidak melemah sendirian. Beberapa mata uang global turut tertekan atas Dolar Amerika Serikat (AS).

"Semua currency melemah, kalau kita melihat Euro, Poundsterling (melemah). Jadi ini sesuatu yang global," kata dia di Jakarta, Kamis (28/6/2018)

Nico menuturkan, penyebab utama penurunan mata uang global secara bersamaan adalah menguatnya dolar AS yang didorong oleh rencana Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) yang diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan.

Prediksi dia, The Fed akan menaikkan Fed Fund Rate pada September mendatang. "(Karena) penguatan USD, its nothing to do with Indonesia," jelasnya.

Mengutip Yahoofinance, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada sore ini pukul 17.00 WIB sudah menyentuh Rp14.385 per USD atau melemah 212 poin (1,5%).

Rupiah ditransaksikan sepanjang hari pada rentang Rp14.171 hingga Rp14.434 per USD.

(dni)