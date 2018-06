NEW YORK - Harga minyak memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak turun setelah data resmi menunjukkan terjadi penurunan yang jauh lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, melompat USD2,23 menjadi menetap di USD72,76 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus, bertambah USD1,31 menjadi USD77,62 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, dalam laporan mingguannya stok minyak mentah negara itu turun 9,9 juta barel pekan lalu, menandai penurunan mingguan terbesar sepanjang tahun ini. Sementara itu, stok bensin naik 1,2 juta barel selama seminggu, sementara stok distilat tidak berubah selama seminggu, menurut EIA.

Sementara itu, total produksi minyak mentah domestik AS mencapai 10,9 juta barel per hari pekan lalu, tidak berubah dari minggu sebelumnya, kata EIA. Sehari sebelumnya, harga minyak juga melonjak di tengah laporan bahwa Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memotong semua impor minyak dari Iran hingga nol pada November.

