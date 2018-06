JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis points (bps) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juni.

Rapat yang sudah berlangsung sejak 29-30 Juni 2018, pada hari ini akan memutuskan kebijakan mengenai suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate (7-Days Repo Rate).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menilai, Bank Sentral akan merespons kondisi pasar di mana Rupiah terus mengalami tekanan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk diketahui berdasarkan Yahoofinance, Kamis 28 Juni 2018, nilai tukar Rupiah ditutup menyentuh Rp14.385 per USD atau melemah 212 poin (1,5%). Rupiah pun sempat menyentuh level Rp14.422 per USD.

"Akan terlalu berisiko kalau BI tidak menaikkan suku bunga. Diperkirakan suku bunga acuan BI akan kembali naik 25 bps," ujarnya kepada Okezone.

Sebelumnya, sepanjang Mei 2018, BI memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day Repo Rate) sebesar 50 bps ke level 4,5%.

Menurutnya, Bank Sentral akan terus mengikuti kenaikan Fed Fund Rate (FFR) atau suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed). Kebijakan Negeri Paman Sam ini telah menaikkan FFR sebesar 25 bps pada Juni ini menjadi di kisaran 1,75% hingga 2,00%. Kenaikan ini pun menjadi yang kedua dari perkiraan pasar 3-4 kali di 2018.

Menurut Pieter, BI masih memiliki ruang kenaikan suku bunga hingga 5,5% di sepanjang 2018. "Level bunga acuan 5,5% diperkirakan masih cukup kondusif untuk perekonomian kita," katanya.

Disisi lain, relaksasi kebijakan Loan To Value (LTV) dan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dapat digunakan BI untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan suku bunga. Hal ini guna tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI sendiri telah memberi sinyal kebijakan makroprudensial dengan relaksasi kebijakan Loan To Value (LTV) untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan.

"Kebijakan LTV akan bisa memperbaiki penyaluran kredit perbankan dan akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

