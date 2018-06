JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam dua bulan terakhir menjadi 5,25%. Kenaikan ini pun menunjukkan perubahan stance kebijakan moneter BI dari netral menjadi ketat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, usai mengumumkan kenaikan suku bunga acuan pada RDG bulan Juni sebesar 50 bps, melanjutkan kenaikan di bulan Mei sebesar 50 bps.

"Dengan kenaikan ini stance moneter BI beralih dari netral ke cenderung ketat. Bahkan diatas sedikit cenderung ketat, ke arah ketat," katanya dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

 

Dia menjelaskan, keputusan kenaikan suku bunga tersebut juga merupakan langkah lanjutan BI untuk secara pre-emptive, front-Ioading, dan ahead of the curve menjaga daya saing pasar keuangan domestik terhadap perubahan kebijakan moneter sejumlah negara dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

"Stance ini sejalan dengan langkah Bank Sentral yang fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)," katanya.

Kenaikan suku bunga acuan diyakini dapat memberikan imbal hasil (yield) yang kompetitif di pasar keuangan, khususnya pada Surat Berharga Negara (SBN). Sehingga akan menarik investor, terlebih asing untuk kembali membawa dananya tertanam di Indonesia (capital in flow).

"Kenaikan 50 bps saat ini kami melihat akan lebih banyak menarik inflow dalam bentuk fix income. Dengan masuknya inflow, khususnya fix income dalam SBN tentu saja akan menambah suplai dolar, dan karenanya akan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah," jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, memperkuat langkah kebijakan menaikkan suku bunga acuan, BI akan terus merespons dengan kebijakan lainnya yakni intervensi ganda di pasar valuta asing (valas), serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Melansir yahoofinance, pada perdagangan spot exchange hari ini, Jumat (29/6/2018), Rupiah menguat 60 poin atau 0,42% menjadi Rp14.325 per USD. Dalam pergerakan hariannya di Yahoofinance, Rupiah terpantau di level Rp14.298 per USD-Rp14.410 per USD.

(dni)