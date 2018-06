JAKARTA - Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian dalam, menyentuh level Rp14.400 per USD. Pada perdagangan spot exchange pagi ini, Rupiah dibuka melemah 18 poin atau 0,13% menjadi Rp14.403 per USD.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyatakan, pelemahan ini proses penyesuaian dari libur panjang Lebaran dan libur saat Pilkada, 27 Juni 2018.

Di mana pada libur Pilkada, perang dagang AS-China kian memanas didorong pernyataaan Presiden AS Trump terkait larangan investasi China di sektor teknologi milik AS. Kondisi ini pun semakin mengerek dolar AS dan memukul mata uang negara lainnya.

"Terutama pilkada kemarin, saat pilkada libur, mata uang Yuan (China) tertekan, karena tweet Trump yang AS ancam (batasi) investasi China di perusahaan basis teknologi di AS," ujar Lana kepada Okezone, Jumat (29/6/2018).

Lana menjelaskan, isu perang dagang AS-China menjadi faktor terbesar pelemahan Rupiah, ketimbang dari kebijakan kenaikan Fed Fund Rate (FFR), suku bung acuan Bank Sentral AS (The Fed).

Pasalnya kebijakan dua negara tersebut tak bisa terprediksikan, sedangkan kenaikan FFR hingga 4 kali di 2018 sudah bisa diprediksi pasar dan diantisipasi Bank Indonesia.

"Sebelum libur Pilkada dolar AS sudah mulai stabil, tapi setelah libur kok menguat, ternyata gara-gara pernyataan Trump ke China. Itu kan enggak ada yang bisa prediksi," katanya.

"Kalau kenaikan FFR kan pasti dolar menguat, tapi itu jangka pendek, selanjutnya akan stabil lagi," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang dinamis tersebut, mau tak mau menekan mata uang negara lainnya, termasuk Rupiah. Di mana pelemahan Rupiah menjadi dalam karena dampak dari libur nasional.

"Kita (Rupiah) harus menyesuaikan diri karena pasar global itu lumayan tajam melemahnya 2 hari lalu, pas kita libur. Rp14.400 per USD ini proses penyesuaian. Saat kita libur mata uang lainnya melemah bahkan sampai 2%, tapi Rupiah kan enggak," jelasnya.

