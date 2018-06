CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun untuk hari keempat berturut-turut ke tingkat terendah dalam lebih dari enam bulan pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena logam mulia terus didera oleh momentum penguatan dolar AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD5,1 atau 0,41%, menjadi ditutup pada USD1.251,00 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,09% menjadi 95,38 pada pukul 20.00 GMT.

Secara keseluruhan, dolar AS menawarkan kenaikan mingguan sebesar 0,7% dan naik 1,3% sejauh di bulan ini.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS, menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Sehari sebelumnya, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, juga turun USD3,8 atau 0,3%, menjadi ditutup di USD1.256,1 per ounce, karena penguatan dolar AS membebani logam mulia.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 19,6 sen AS atau 1,61%, menjadi menetap di USD16,151 per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober turun USD6,8 atau 0,79%, menjadi ditutup pada USD855,2 per ounce.

 

