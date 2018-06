JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memberikan relaksasi aturan uang muka (down payment/DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau aturan Loan to Value dan Financing to Value (LTV/FTV).

Di antaranya, terdapat pembebasa LTV/FTV kepada masyarakat (first time buyer) untuk pembelian rumah pertama semua tipe. Sehingga besaran rasio LTV/FTV diserahkan pada keputusan masing-masing bank. Sedangkan untuk pembelian rumah kedua dan seterusnya dikenakan rasio LTV/FTV 80%-90% terkecuali untuk tipe 21 meter persegi.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menyatakan, relaksasi kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan kredit sektor properti hingga 14% di tahun ini.

"Hasil diksusi dengan Perbanas dan asosiasi, pelonggaran kebijakan ini mungkin bisa meningkatkan pertumbuhan sisi kredit properti sekitar 13%-14%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Dia menjelaskan, kebijakan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan memberlakukan syarat terhadap bank. Di mana bank harus memiliki rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) secara nett kurang dari 5%. Serta NPL kredit properti secara gross berada dibawah 5%.

Selain itu, bank wajib memastikan tidak terjadi pengalihan kredit kepada debitur pada bank yang sama maupun bank lain untuk jangka waktu minimal satu tahun. Kewajiban ini berlaku hanya untuk bank yang akan menyalurkan kredit atau pembiayaan properti secara inden.

"Implementasi pelonggaran inden hanya berlaku bagi bank yang memiliki kebijakan yang memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran," katanya.

Kemudian, bank juga harus memiliki kebijakan tersendiri yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

Pemberlakuan implementasi pelonggaran pencairan secara bertahap, hanya diberikan kepada pengembang yang memenuhi kebijakan manajemen risiko bank, antara lain kelayakan usaha developer. Bank juga diwajibkan untuk memastikan transaksi pemerian kredit, termasuk pembayaran uang muka.

"Dan pencairan bertahap harus dilakukan melalui rekening dari debitur dan developer atau penjual," jelasnya.

