JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate sebanyak 50 basis points (bps) menjadi 5,25%. Kenaikan suku bunga terbaru yang di tetapkan BI agak sedikit mengejutkan mengingat sebelumnya para analis memperkirakan kenaikan suku bunga acu an hanya sekitar 25 bps. Kenaikan suku bunga acuan yang terbilang tinggi ini sebagai imbas tekanan terhadap rupiah yang semakin kencang.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan suku bunga acuan hanya akan berdampak temporer terhadap nilai tukar rupiah karena masih kalah dengan sentimen faktor global.

“Agak panik juga ke lihatannya BI. Itu (kenaikan suku bunga di atas ekspektasi karena naik 50 bps,” ujarnya.

Bhima menambahkan, kebijakan suku bunga acuan agar tidak dijadikan solusi tunggal memperbaiki kurs rupiah. Harus ada kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terukur dan tepat sasaran. Misalnya, dengan membuat paket tentang stabilisasi kurs dengan perbanyak insentif bagi sektor penguat devisa.

“Jadi bentuknya harus lintas sektoral sehingga dampaknya langsung terasa,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp14.404 per dolar Amerika Serikat. Fadli mendesak pemerintah dan otoritas moneter mencari jalan keluar yang kreatif untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut.

“Kita memang pantas khawatir, sebab nilai tukar rupiah terus menurun meskipun BI telah melakukan intervensi pasar. Kita tak bisa terus-menerus menguras cadangan devisa untuk menolong rupiah,” ujarnya.

Berdasarkan catatannya, sejak Februari lalu, cadangan devisa sudah tergerus USD9,08 miliar. Ujungnya, per Mei 2018, cadangan devisa RI hanya tersisa USD122,9 miliar, lebih rendah dibanding Februari lalu yang masih di kisaran USD131,98 miliar.

“Pemerintah dan otoritas moneter tak bisa terus-menerus menggunakan cara konvensional untuk mengintervensi pasar,” desaknya.

