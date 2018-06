NEW YORK - Kurs dolar AS mengalami penurunan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena euro ditopang oleh berita bahwa para pemimpin Eropa akhirnya mencapai kesepakatan tentang migrasi.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,68% menjadi 94,662 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1666 dari USD1,1555 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3190 dari USD1,3071 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7396 dari USD0,7347.

Dolar AS dibeli 110,89 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,62 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9913 franc Swiss dari 0,9986 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3147 dolar Kanada dari 1,3272 dolar Kanada.

Menyusul pembicaraan maraton semalaman dalam sebuah pertemuan puncak, para pemimpin Eropa akhirnya mencapai kompromi tentang migrasi pada jam-jam awal Jumat (29/6).

Menurut kesimpulan KTT, negara-negara anggota Uni Eropa (UE) akan, atas dasar sukarela, mendirikan apa yang disebut "pusat-pusat pengawasan" untuk menjadi tuan rumah dan mentransfer para migran yang mendarat di pantai Uni Eropa.

Euro diperdagangkan naik tajam terhadap dolar AS, karena para pedagang percaya kesepakatan migrasi akan menghilangkan beberapa risiko politik yang telah menggantung di atas euro.

Di bidang ekonomi, pendapatan pribadi AS meningkat 60 miliar dolar AS, atau 0,4% pada Mei, sejalan dengan konsensus pasar, menurut perkiraan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Jumat (29/6).

(kmj)