JAKARTA - Bank Indonesia telah melonggarkan syarat uang muka (Down Payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) dengan rileksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV). Di mana untuk pembelian rumah pertama rasio LTV dibebaskan pada perbankan.

Dengan demikian, perbankan bisa memberikan syarat uang muka menurut perhitungannya, bahkan kemungkinan uang muka 0%.

Menanggapi kebijakan baru tersebut, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono menyatakan, pihaknya akan memperhitungkan rasio LTV yang diberikan.

"Nol persen itu kebijakannya diserahkan kepada bank. Bank itu boleh saja mau 0%, 5%, 10%, itu urusan bank," ujarnya saat ditemui disela-sela halalbihalal di kediaman Menteri Rini Soemarno, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Maryono menyebutkan, bank plat merah yang dipimpinnya tetap akan mengenakan uang muka pada KPR. Artinya tak memberlakukan kebijakan uang muka 0%.

"Karena kita sudah punya program KPR subsidi 1%, seyogyanya kita 1% saja. Enggak nol nol banget, masa mau kredit 0%, kesannya itu tanggung jawabnya, kurang mengikat gitu," jelasnya.

Perubahan kebijakan makroprudensial oleh Bank Sentral ini pun, dikatakannya, tak mengubah Rencana Bisnis Bank (RBB) pasalnya target pertumbuhan kredit masih sesuai rancangan awal yakni 22% di 2018.

"RBB dibuat di awal tahun, karena ada perubahan ini biasanya melakukan penurunan RBB, tapi karena kami optimis di awal bisa tercapai jadi kami tidak melakukan perubahan," jelasnya.

Dia pun menyatakan, optimistis target pertumbuhan kredit perseroan dapat tercapai. "Kita peningkatannya sudah 22% sampai akhir tahun, kuartal II sudah 20%-an, optimis," pungkasnya.

(kmj)