JAKARTA - Setelah pada Februari 2018 lalu PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, kini perseroan kembali melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi. Harga baru tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2018 berselang tiga bulan dari kenaikan sebelumnya.

Melansir website resmi Pertamina, Minggu (1/7/2018), BBM yang mengalami kenaikan harga adalah jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah DKI Jakarta harga Pertamax menjadi Rp9.500 per liter dari sebelumnya Rp8.900 per liter. Lalu, Pertamax Turbo dari harga Rp10.100 per liter menjadi Rp10.700 per liter.

Kemudian jenis lainnya, yaitu Dexlite dari harga Rp8.100 per liter menjadi Rp9.000 per liter.

Pertamina Dex juga mengalami kenaikan dari harga Rp10.000 per liter menjadi Rp10.500 per liter.

