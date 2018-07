JAKARTA - Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 5,2%-5,6% di tahun 2019. Angka tersebut turun dibandingkan usulan target Kerangka Ekonomi Makro Paket Kebijakan Fiskal (KEM-PPKKF) yang diusulkan kepada DPR-RI beberapa waktu lalu yakni sebesar 5,4 hingga 5,8%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alasan mengapa target tersebut diturunkan adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global. Jangan sampai, tidak sesuainya kondisi perekonomian Indonesia dengan global berdampak tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan.

"Yang saya sampaikan begini, perubahan ini adjusment yang terjadi di Amerika Serikat akan berjalan terus dan reaksi dari negara-negara yang mendapatkan kebijakan terutama di bidang perdagangan juga sedang dimulai," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Menurut wanita yang biasa disapa Ani ini, perekonomian global sedang tidak stabil menyusul kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Salah satu yang terbaru adalah kebijakan pembatasan barang asal Tiongkok.

Kebijakan tersebut dinilainya mengacaukan perekonomian global. Sebab, kebijakan tersebut menimbulkan perang dagang antar negara.

"Karena itu berjalan baik dari sisi moneter yaitu normalisasi kebijakan perdagangan masih akan berlanjut. Maka kita melihatnya harus dalam konteks menjaga secara jangka yang cukup panjang karena ini tidak cuma satu Policy yang sifatnya seminggu dari negara-negara tersebut," jelasnya.

Selain itu, ada juga kebijakan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) yang menurutnya berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang dunia. Termasuk juga Pelemahan pada nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Seperti diketahui, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan mencengangkan. Adalah rencana kenaikan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) sebanyak empat kali pada tahun ini.

"Oleh karena itu saya sampaikan dari sisi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil kita melakukan bauran kebijakan untuk saling mengisi apa yang dilakukan Bank Indonesia. Antara kebijakan suku bunga dan kemudian dilakukan relaksasi dari sisi kebijakan kreditnya," jelasnya.

