JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis pada perdagangan awal Juli ini. Rupiah berhasil mempertahankan level Rp14.320 per USD.

Melansir yahoofinance, pada perdagangan spot exchange sore ini pukul 08.58 WIB, Rupiah menguat tipis 5 poin atau 0,03% menjadi Rp14.320 per USD. Dalam pergerakan hariannya di Yahoofinance, Rupiah terpantau di level Rp14.250 per USD-Rp14.335 per USD.

Rupiah menguat tidak terlepas dari sentimen positif dalam negeri yakni Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,25%.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pelaku pasar memanfaatkan pelemahan dalam sebelumnya untuk kembali masuk. Adanya rilis kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 bps di mana sesuai dengan perkiraan sebelumnya, memberikan dampak positif pada IHSG dengan harapan dapat menahan gejolak pelemahan Rupiah.

Padahal laju Rupiah hanya menguat tipis seiring masih adanya kenaikan mata uang safe haven lainnya.

"Di sisi lain, mulai adanya aksi beli investor asing yang dibarengi dengan imbas kenaikan sejumlah bursa saham Asia turut membantu menghijaunya IHSG," kata Reza.

