JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mulai 1 Juli 2018 menerapkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Kenaikan harga pertamax khususnya berlaku di Jawa dan kawasan barat Indonesia.

Berikut ini fakta-faktanya :

1. Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan

Kenaikan harga pertamax seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

2. Meski begitu, kenaikan harga pertamax tidak berlaku di wilayah Papua dan kawasan timur Indonesia seperti Maluku. Di wilayah tersebut, harga pertamax justru mengalami penurunan.

Baca Juga : Adu Harga BBM Pertamina, Shell dan Total

3. Di Provinsi Papua dan Maluku harga Pertamax kini Rp9.700 per liter. Sebelumnya harga Pertamax di Provinsi Papua Rp11.050 per liter. Sedangkan di Maluku awalnya Rp10.250 per liter. Kenaikan harga pertamax hanya berlaku khususnya di kawasan barat Indonesia. Penurunan harga pertamax karena daya beli di sana masih rendah, sedangkan di kawasan barat daya belinya bagus.

4. Kenaikan harga pertamax khususnya di Jawa telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai aturan yang berlaku, yakni sebesar 10%.

5. Adapun kenaikan itu masih di bawah kompetitor Pertamina yang jualan bensin di Indonesia seperti Shell dan Total. Harga pertamax sebelumnya sebesar Rp8.900 per liter kemudian per 1 Juli 2018 naik Rp600 per liter menjadi Rp9.500 per liter.

Baca Juga : Tekanan Harga Minyak Bikin Pertamina Naikkan Pertamax Cs

6. Kenaikan juga terjadi untuk pertamax turbo naik dari Rp10.100 menjadi Rp10.700 per liter, per-tamina dex semula Rp10.000 menjadi Rp10.500 per liter, dan dexlite dari semula Rp8.100 menjadi Rp9.000 per liter.

7. Sedangkan Shell menjual bensin dengan kadar oktan sama dengan pertamax, yaitu 92 sebesar Rp9.600 dan Total menjual harga yang sama dengan Pertamina sejak 10 Juni 2018.

8. Di sisi lain, Adiatma memastikan kenaikan harga BBM hanya berlaku untuk bensin pertamax. Sementara untuk premium dan pertalite tidak ada kenaikan harga. ”Untuk pertalite dan premium harganya tidak ada perubahan,” ujarnya.

(rhs)