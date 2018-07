JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM) di antaranya jenis Pertamax dan Pertamax Turbo.

Harga baru BBM non subsidi ini pun mulai berlaku sejak kemarin, 1 Juli 2018. Untuk wilayah DKI Jakarta harga Pertamax menjadi Rp9.500 per liter dari sebelumnya Rp8.900 per liter. Lalu, Pertamax Turbo dari harga Rp10.100 per liter menjadi Rp10.700 per liter.

Sebelumnya, pada 24 Februari 2018 lalu, Pertamina juga menaikkan harga BBM non subsidi. Tercatat, saat itu harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter.

Kenaikan ini pun menuai tanggapan dari masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax. Sejumlah masyarakat mengaku, akan tetap bertahan pada Pertamax, namun ada juga yang memilih untuk beralih ke Pertalite maupun ke Premium karena harganya yang murah.

1. Reyfaldi (19) Mahasiswa

Masih akan tetap pakai pertamax, tapi konsumsinya dikurangi, biar hemat. Sebelumya selalu isi full tangki, sekarang isi satu dua liter saja, pemakaiannya motornya juga dikurangi, biar irit.

2. Adil (28) Karyawan Swasta

Tetap pakai pertamax dan enggak berniat beralih ke premium. Karena tetap pilih kualitasnya.

3. Laurensia (22) Mahasiswa

Setelah ada kenaikan ini sih ada niatan mau ganti ke Pertalite saja. Karena perekonomian sekarang kan lagi sulit. Terus oktannya (Pertamax dan Pertalite) juga beda tipis. Saya juga enggak merasakan kalau katanya pertamax akan lebih irit dibandingkan bahan bakar Premium sama Pertalite.

4. Tio Tsanihakam (24) Karyawan Swasta

Enggak beralih ke bensin lain, soalnya dari dulu memang pakai Pertamax. Sebenarnya sih sangat keberatan Pertamax naik, tapi mau bagaimana lagi. Sedikitnya saya tahu tentang mesin, kalau pakai di bawah Pertamax performa mesin turun. Jadi mau enggak mau harus pakai Pertamax.

Harus berani bayar mahal buat tetap menjaga performa kendaraan sih lebih pastinya.

5. Bawono (24) Karyawan Swasta

Menurut saya, kalau kualitasnya bagus ya kenapa harus beralih. Karena memang kualitas penting. Jadi tetap mau enggak mau pakai Pertamax, karena masalah kualitasnya.

6. Maria (30) Karyawan Swasta

Sudah dua tahun pakai Pertamax, jadi memang enggak berniat beralih ke Premium atau Pertalite. Saya kan pengguna motor jadi tidak terlalu terasa kenaikannya ketimbang pengguna mobil.

Pakai Pertamax, motor jadi awet dan halus mesinnya. Merasa lebih awet untuk jangka panjang. Soalnya ngerasa enggak layak juga untuk pakai subsidi yang Premium, karena masih ada yang lebih membutuhkan.

(dni)