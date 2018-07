JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dan motivasi kepada ribuan karyawan MNC Group saat menghadiri acara halalbihalal di MNC Center Kebon Sirih Jakarta Pusat. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meraih sebuah keberhasilan.

"Saya banyak melihat organisasi itu gagal saya mencoba untuk membandingkan kenapa organisasi ini bisa bagus yang ini tidak bagus, bukan karena orang-orangnya lebih bagus, itu is not only factor, faktor yang menunjang adalah mereka berjalan ke arah yang benar," kata Hary saat memberikan arahan di MNC Center, Kebon Jeruk, Senin, (2/7/2018).

Hary pun merinci sejumlah faktor yang dapat menyebabkan sebuah organisasi maupun seseorang agar berhasil.

"Saya mencoba untuk merangkum culture (kebiasaan) seperti apa yang dibutuhkan supaya bisa membangun organisasi supaya berhasil. Pertama visi yang jelas mau kemana dan benar, kalau keliru enggak sampai percuma dan itu harus dipahami oleh semua," tuturnya.

Menurutnya, banyak sebuah perusahaan yang gagal lantaran mengabaikan langkah konkret yang harus diambil namun hanya berfokus pada proses bukan substansi yakni action.

"Action oriented ini penting banyak perusahaan gagal itu karena tidak action oriented fokusnya di proses, bukan di goalnya, contoh orang punya masalah fokus dimasalah bukan di penyelesaian masalah," terangnya.

Lebih lanjut, Hary menambahkan, dalam sebuah pekerjaan harus mengedepankan kualitas bukan kuantitas dan pemikiran positif. Selain itu mudah dalam melakukan adaptasi terhadap sesuatu hal yang baru juga menjadi salah satu kunci.

"Pandai-pandai menggunakan waktu, ini juga sama kalau kita rapat lama tapi tidak ada keputusan artinya harus siap sebelum rapat. Kemudian speed, hardwork, disiplin, militan, komunikasi efektif tidak dikotak-kotak antara atasan dan bawahan jangan terlalu birokrasi, birokrasi sering membatasi atasan dan bawahan," paparnya.

"Team work, integritas jujur harus transparan tidak sikut-sikutan, engagement and loyality ini kerjaan HRD bagaimana menciptakan engagement. Kemudian harus punya network yang kuat," sambungnya.

Hary juga berpesan kepada para petinggi di perusahaan, menurut Hary seorang pemimpin harus menjadi contoh kepada bawahannya sehingga mampu melahirkan loyalitas dari karyawan.

"Leading by example, ini khusus pesan bagi para pimpinan kalau mau anak buah kita dedikasi kita harus berikan contoh, kasih contoh kalau kita minta mau anak buah disiplin kita harus disiplin tidak mungkin anak buah mau nurut kalau tidak diberikan contoh. Dalam organisasi kita juga perhatikan karirnya bagaimana, trainingnya karyawan tentunya merasakan manfaatnya jadi memberikan produktifitas lebih baik," tukasnya.

Di akhir sambutan, Hary menambahkan bahwa sebagai perusahaan dirinya juga menekankan bahwa kemajuan MNC Group untuk membangun Indonesia agar menjadi lebih baik. "Sebagai organisasi kita juga berkarya, bekerja untuk membangun bangsa dan negara kita," tutupnya.

