JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 2,10%. Sedangkan harga beras medium di penggilingan turun 0,60%.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, dari 1.288 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Juni 2018, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 73,83%, gabah kualitas rendah 14,29% dan gabah kering giling (GKG) 11,89%.

"Selama Juni rata-rata GKP di tingkat petani Rp4.600 per kg atau naik 2,10% dan di tingkat penggilingan Rp4.739 per kg atau naik 2,08% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Mei 2018," tuturnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Kecuk mengatakan, dibandingkan Juni 2017, rata-rata harga pada Juni 2018 di tingkat petani untuk kualitas GKP dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 2,69% dan 8,82%.

Sedangan untuk rata-rata GKG di petani sebesar Rp5.361 per kg atau naik 1,78% dan di tingkat penggilingan Rp5.468 per kg atau turun 1,76%. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.281 per kg atau turun 0,55% dan di tingkat penggilingan Rp4.367 per kg atau turun 0,68%.

"GKG mengalami penurunan sebesar 3,65%. Demikian juga di tingkat penggilingan, rata-rata Juni untuk GKP dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan 2,69% dan 8,96%, sedangkan GKG turun 3,68%," katanya.

Sementara itu, untuk rata-rata beras kualitas Premium di penggilingan sebesar Rp9.478 per kg atau turun 0,48% dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.135 per kg atau sebesar 0,60%.

Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.941 per kg atau turun 0,67%.

"Dibandingkan tahun lalu, rata-rata harga beras semua kualitas mengalami kenaikan. Untuk kualitas Premium sebesar 0,36% dan kualitas rendah sebesar 6,69%," tuturnya.

