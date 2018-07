JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna hari ini. LKPP tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017. Artinya, Pemerintah berhasil mempertahankan capaian opini WTP atas LKPP Tahun 2017, yang pertama kali diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemaparan dengan menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017. Perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%.

Adapun pertumbuhan pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir, meskipun masih sedikit di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 %.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta mulai pulihnya ekspor pada semester kedua tahun 2017," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Dia melanjutkan, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, maka angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017 mencapai Rp13.588.8 triliun meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp12.406,8 triliun. Terkait inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 3,61%, atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2017, yaitu 4,3%.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, untuk rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2017 adalah Rp13.384 per dolar AS atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN-P sebesar Rp13.400 per dolar AS. Nilai tukar rupiah tersebut terjaga, meskipun pada tahun 2017 The Fed telah menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali.

Sementara, realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada tahun 2017 adalah sebesar 5% atau di bawah target APBN-P sebesar 5,2%. Rata-rata suku bunga tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,7%.

"Penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dibandingkan tahun 2016 merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat pada saat yang sama di Amerika Serikat terjadi kenaikan Fed Fund Rate (FFR) serta kebijakan moneter di kawasan Eropa yang cenderung kembali ke era normal," kata dia,

Sementara dari sisi domestik, sentimen positif berasal dari implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, inflasi yang rendah dan terkendali, serta kebijakan front loading penerbitan surat berharga negara disertai peningkatan intensitas penerbitan SPN. Daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat juga mampu menekan suku bunga SPN 3 bulan.

Selanjutnya, rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama tahun 2017 mencapai 804 ribu barel per hari atau 98,7% dari target pada APBN-P. Sementara, rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2017 mencapai 1.142 ribu barel setara minyak per hari atau 99,3% dari target pada APBN-P.

"Capaian lifting migas tahun 2017 tersebut masih lebih rendah dari target, meskipun Pemerintah terus berupaya menekan penurunan produksi migas secara alamiah," tukas dia,

(kmj)