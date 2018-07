JAKARTA - Harga Batubara Acuan (HBA) Juli 2018 ditetapkan sebesar USD104,65 per ton. Hal itu berdasarkan harga batu bara acuan yang mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, naik sebesar USD8,04 dari HBA Juni 2018 sebesar USD96,61 per ton.

HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platss 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8% dan Ash 15%.

Sementara harga acuan untuk 20 mineral logam (Harga Mineral Acuan/HMA) komoditas nikel ditetapkan USD15.067,86 per dry metric ton (dmt), naik dari USD14.102,75 per dmt dari HMA Juni 2018. Untuk komoditas kobalt ditetapkan USD86.321,43 per dmt, turun dari USD 90.062,50 per dmt dari HMA Juni 2018. Harga timbal naik tipis dari USD2.452,33 per dmt pada HMA Juni 2018 menjadi USD2.372,19 per dmt.

