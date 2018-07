NEW YORK - Harga minyak AS naik pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menyusul penurunan hampir 2% di sesi sebelumnya setelah data pemerintah Amerika Serikat menunjukkan stok minyak mentahnya secara tak terduga meningkat.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, naik USD0,86 menjadi menetap di USD73,80 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman September, turun USD0,28 menjadi ditutup pada USD77,11 per barel di London ICE Futures Exchange.

Banyak analis mengaitkan reli harga minyak AS pada Jumat 6 Juli 2018 terhadap situasi short covering dari penurunan sehari sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah AS turun USD1,20 menjadi menetap di USD72,94 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik 1,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 29 Juni, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, jauh lebih tinggi dari ekspektasi para analis untuk penurunan 3,5 juta barel.

"Anda memperkirakan banyak minyak mentah melewati kilang-kilang saat ini, jadi itulah mengapa kami memperkirakan terjadi penarikan (penurunan)," kata Wakil Presiden Tradition Energy di Stamford, Gene McGillian.

Sementara itu, harga minyak Brent berada di bawah tekanan di tengah ketegangan perdagangan global yang meningkat.

