JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menjual tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) nonsubsidi kepada masyarakat umum. Penjualan sendiri mulai dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2018 lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, penjualan tabung gas elpiji 3 kg nonsubsidi tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan. Sebab, dengan adanya tabung elpiji 3 kg nonsubsidi ini bisa mencegah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Apalagi lanjutnya, banyak sekali masyarakat yang dinilai mampu namun justru membeli tabung gas melon tersebut. Sehingga hal itu akan berdampak kepada pasokan gas elpiji yang berlebih dan berakibat kepada kerugian kepada Perseroan v

"Biar bisa kontrol agar tidak over kuota, Pertamina sudah launching elpiji 3 kg non subsidi sebab sekarang siapa pun bisa beli, bisa over padahal itu (gas melon 3 kg) untuk golongan tertentu kan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Oleh karenanya lanjut Djoko, pemerintah melalui Pertamina sengaja mengeluarkan gas 3 kg nonsubsidi. Sehingga masyarakat umum tetap bisa membeli gas elpiji 3 kg tanpa membebani anggaran subsidi.

Di sisi lain, masyarakat penyaluran elpiji 3 kg subsidi juga bisa tepat sasaran. Pemerintah pun tidak perlu khawatir akan ada kuota elpiji subsidi yang berlebih.

"Makannya, dengan ada LPG 3 kg nonsubsidi diharapkan pertumbuhan itu (LPG subsidi). Orang miskin kan tidak bertambah. Nah itu dicegah dengan LPG nonsubsidi. Jadi menengah ke atas pakai itu," jelasnya.

Djoko menambahkan, untuk penjualan elpiji 3 kg subsidi akan dilakukan secara tertutup. Artinya, pemerintah hanya memperbolehkan elpiji subsidi untuk masyarakat kurang mampu tentunya dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah.

Namun dirinya masih belum memutuskan mengenai penjualan elpiji 3 kg subsidi tersebut akan dilakukan seperti apa. Sebab ada beberapa pilihan, antar menggunakan kartu atau justru menggunakan barcode pada tabung elpiji.

"Masih dikaji, (penjualannya) tertutup kan artinya orang tertentu yang boleh. Mau pakai kartu dan lain lain masih dikaji," ucapnya.

(kmj)