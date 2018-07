JAKARTA - Pemerintah memutuskan tak melakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Meski asumsi makro kini meleset, seperti Harga Batubara Acuan (HBA) pada Juli 2018 mencapai USD104,65 per ton dan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) periode Juni 2018 mencapai USD 70, 36 per barel. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus terdepresiasi menembus level Rp14.000 per USD.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, kondisi perekonomian dalam negeri saat ini tidak memerlukan perubahan APBN 2018.

"Posisinya seperti itu tidak ada perubahan APBN karena tidak ada perubahan yang perlu dilakukan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Soal asumsi yang meleset, Darmin mengatakan, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk dapat menanganinya tanpa merubah APBN 2018.

"Itu tentu saja nanti akan ada pembahasan-pembahasan yang bukan perubahan. Sehingga penjelasan akan tetap bisa diberikan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menilai postur APBN 2018 dinilai cukup baik, dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Sementara defisit lebih kecil dari yang direncanakan, dari semula 2,19% menjadi 2,12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, untuk pelaksanaan semester I APBN 2018 dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan diperkirakan 5,1%. Kemudian dari sisi penerimaan perpajakan, pada semester 1 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) nonmigas tumbuh 14,9%.

“Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 6% dan tahun 2016 yang hanya 7%,” ujarnya dalam keterangan Setkab, Selasa (10/7/2018).

Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya sama dengan tahun lalu yaitu 13,6%, sedangkan tahun 2016 PPN itu tumbuhnya negatif. Dari sisi bea dan cukai, penerimaan tumbuh 16,7%. Dan untuk PPh (Pajak Penghasilan) migas meningkat 9%, dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah -69% dan tahun 2016 -40%.

Dari sisi perpajakan, lanjut Menkeu, hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak di dalam membayar pajak yaitu SPT orang pribadi naik 14% dan SPT badan tumbuh 11,2%.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs dalam hal ini rupiah terhadap dollar yang melemah, maka penerimaan SDA, sumber daya alam migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, grossnya adalah 47,9% dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115%.

“Karena kedua penerimaan, baik pajak perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, cukup kuat, maka kita melihat bahwa di dalam APBN 2018 semester I ini, kita melihat gross dan nanti proyeksi dari penerimaan negara akan kemungkinan tetap bisa terjaga atau bahkan pencapaiannya mendekati apa yang direncanakan,” terang Menkeu.

Untuk sisi belanja, menurut Menkeu, untuk semester I ini, seluruh kementerian/lembaga telah membelanjakan mendekati 35%. Ini adalah tingkat belanja yang baik atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33% penyerapannya.

(feb)

(rhs)