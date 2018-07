JAKARTA - Badan Anggaran DPR telah menyetujui sejumlah asumsi dasar ekonomi makro 2019 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN dengan pemerintah. Persetujuan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dilakukan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah hari ini.

Rapat kerja Banggar dengan Pemerintah dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan beberapa pejabat lainnya.

Berikut beberapa asumsi dasar ekonomi makro 2019 yang disetujui, Rabu (11/7/2018):

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2019 yang disetujui antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, laju inflasi 2,5%-4,5% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.700-Rp14.000.

Kemudian, tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%, harga ICP minyak USD60-USD70 per barel, lifting minyak 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, postur makro fiskal 2019 adalah pendapatan negara sebesar 12,7%-13,5% dari PDB dan belanja negara 14,2%-15,4% dari PDB.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,8%-11,3% dari PDB, Penerimaan Negara Bukan Pajak 1,8%-2,1% dari PDB dan hibah 0,05%-0,07%.

Untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar 9,3%-10,1% dari PDB serta transfer ke daerah dan dana desa 4,9%-5,3% dari PDB.

Selain itu, belanja Kementerian Lembaga ditetapkan sebanyak 5,0%-5,6%dari PDB dan belanja non Kementerian Lembaga 4,3%-4,5% dari PDB.

Dengan berbagai proyeksi kisaran tersebut, defisit anggaran 2019 ditetapkan sebesar 1,6%-1,9% terhadap PDB.

