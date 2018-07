JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik asumsi makro yang menjadi hasil dari pembahasan di panitia kerja Badan Anggaran, meski hanya berupa kisaran.

"Ini merupakan pembahasan awal RAPBN 2019. Beberapa postur yang disampaikan masih konsisten dengan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dia menambahkan penetapan asumsi dasar ekonomi makro ini akan disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2018.

"Ini merupakan proses yang baik dan transparan sehingga masyarakat mengetahui APBN yang disusun pemerintah dan DPR, sebelum menjadi produk yang tertuang dalam UU APBN," kata Sri Mulyani.

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2019 yang disetujui antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6%, laju inflasi 2,5%-4,5% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.700-Rp14.000.

Kemudian, tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%, harga ICP minyak USD60-USD70 per barel, lifting minyak 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, postur makro fiskal 2019 adalah pendapatan negara sebesar 12,7%-13,5% dari PDB dan belanja negara 14,2%-15,4% dari PDB.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,8%-11,3% dari PDB, Penerimaan Negara Bukan Pajak 1,8%-2,1% dari PDB dan hibah 0,05%-0,07%.

Untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar 9,3%-10,1% dari PDB serta transfer ke daerah dan dana desa 4,9%-5,3% dari PDB.

Selain itu, belanja Kementerian Lembaga ditetapkan sebanyak 5,0%-5,6%dari PDB dan belanja non Kementerian Lembaga 4,3%-4,5% dari PDB.

Dengan berbagai proyeksi kisaran tersebut, defisit anggaran 2019 ditetapkan sebesar 1,6%-1,9% terhadap PDB.

