JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) berhasil memperkecil pelemahan ke level Rp14.300-an per USD, yang sebelumnya hampir mendekati level Rp14.500 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (12/7/2018) pukul 16.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.390 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.380 per USD-Rp14.445 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 5 poin atau 0,03% menjadi Rp14.385 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.378 per USD hingga Rp14.440 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana hingga Rp18,5 triliun untuk intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN), sejak awal tahun hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus tertekan.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah menyebutkan, intervensi pada pasar sekunder sebanyak Rp18,5 triliun. Sementara, di pasar primer yang bukan dalam konteks intervensi BI telah mengelurkan dana Rp42 triliun.

Dia menjelaskan, Bank Sentral memang membutuhkan SBN sebagai penggunaan untuk operasi moneter, baik pada pasar primer maupun sekunder.

"Kami memang perlu SBN dalam rangka penggunaan untuk operasi moneter, sehingga untuk beberapa tenor ke depan akan terus gunakan banyak SBN, jadi memang kita perlukan akumulasi SBN," ujarnya.

(dni)