JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan menaikkan suku bunga acuan telah berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui, BI telah menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis points (bps) dalam dua bulan terakhir ke level 5,25%. Hal ini sebagai respons dari kenaikan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate yang diprediksi sebanyak 4 kali pada tahun ini.

"Jadi secara keseluruhan stabilitas nilai tukar itu terjaga dan cenderung membaik. Ini komitmen kami terus menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas nilai tukar," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Berdasarkan kurs tengah BI hari ini Rupiah bergerak di level Rp14.358 per USD, jauh lebih rendah ketimbang kemarin yang di level RP14.435 per USD.

Perry mengatakan, kondisi membaik ini juga ditandai dengan masuknya dana asing (capital inflow) pada pasar Surat Berharga Negara (SBN). Bank Sentral mencatat sepanjang 2-12 Juli 2018 sebanyak Rp7,1 triliun dana asing masuk.

Di sisi lain, likuiditas dolar AS juga semakin melimpah, di mana rata-rata suplai dolar AS sebanyak USD500-600 juta per hari. "Pihak dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dolarnya tidak perlu harus kemudian merasa tidak ada, karena suplai dolar itu ada," imbuhnya.

Dia menyatakan, masuknya dana asing ke Tanah Air juga menunjukkan kepercayaan dari investor. Mengingat Bank Sentral telah memberikan stimulus dengan kebijakan pengetatan moneter yakni kenaikan suku bunga acuan BI, hingga intervensi ganda di pasar keuangan.

"Berbagai kebijakan yang kita tempuh menimbulkan suatu confident pasar dan juga membuat imbal hasil pasar keuangan Indonesia, khususnya SBN itu berdaya saing dan itu semakin menumbuhkan juga arus inflow ke dalam," katanya.

(feb)

(rhs)