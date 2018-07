JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak mixed pada penutupan perdagangan sore ini. Kendati demikian, Rupiah berhasil menjauhi level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (13/7/2018) pukul 17.00 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 12 poin atau 0,08% ke level Rp14.378 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.353 per USD-Rp14.383 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 7 poin atau 0,05% menjadi Rp14.380 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.333 per USD hingga Rp14.381 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia menilai kebijakan menaikkan suku bunga acuan telah berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan kurs tengah BI hari ini, Rupiah bergerak di level Rp14.358 per USD, jauh lebih rendah ketimbang kemarin yang di level RP14.435 per USD.

Seperti diketahui, BI telah menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis points (bps) dalam dua bulan terakhir ke level 5,25%. Hal ini sebagai respons dari kenaikan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate yang diprediksi sebanyak 4 kali pada tahun ini.

"Jadi secara keseluruhan stabilitas nilai tukar itu terjaga dan cenderung membaik. Ini komitmen kami terus menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas nilai tukar," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI.

(dni)