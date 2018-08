JAKARTA - Para pebisnis atau pemilik bisnis yang baru mulai mungkin sudah mengerti bahwa tahun 2018 merupakan tahunnya teknologi. Hampir semua aktivitas yang berupa pengelolaan pesanan berupa menerima dan mencatat pesanan dari pelanggan bisa digantikan dengan aplikasi atau software kasir yang lebih mumpuni.

Penggunaan alat bantu berupa kertas dan alat tulis lainnya untuk melakukan pencatatan pesanan atau mengelola keuangan di bisnis Anda dapat dikatakan agak ketinggalan. Kehadiran berbagai aplikasi kasir berbasis cloud ini jelas mengungguli penggunaan alat tulis atau sistem pengelolaan pesanan secara manual karena berbagai keuntungan yang ditawarkannya.

Aplikasi seperti ini mengandalkan kecanggihan teknologi yang mengandalkan internet sebagai peladen utama untuk mengatur data dan informasi pelanggan. Teknologi ini pula yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan program melalui gawai dengan koneksi internet.

Adapun keuntungan lain yang Anda bisa dapatkan jika menggunakan aplikasi kasir berbasis Cloud

1. Keamanan Data Terjamin

Anda tidak perlu khawatir jika Anda menyimpan informasi penting atau rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pegawai internal usaha Anda. Semua data yang Anda masukkan akan disimpan melalui peladen dari penyedia layanan Cloud seperti jaminan ISO, jaminan platform teknologi, dan jaminan kerahasiaan. Ini juga berarti Anda bisa membuat akses informasi untuk pelanggan Anda secara transparan tanpa perlu khawatir informasi yang spesifik itu akan bocor diketahui pelanggan lain.

Tidak hanya itu, tipikalnya aplikasi kasir yang menjamin keamanan penggunanya akan meminta pengguna untuk masuk dengan akun yang sudah mereka buat atau akun yang telah disinkronisasikan dengan alamat surel mereka. Sehingga, data yang mereka sudah atau akan masukkan ke dalam akun aplikasi kasir mereka akan tersimpan dengan aman. Sementara itu, biasanya pula jika pengguna ingin melakukan perubahan penting terkait data atau informasi lainnya, aplikasi kasir akan meminta Anda memasukkan kata kunci akun Anda untuk benar-benar memastikan bahwa hanya Anda sebagai pemilik akun ini yang bisa melakukan perubahan tersebut.

2. Penyimpanan Data Terpusat

Keunggulan lain dari teknologi aplikasi kasir berbasis Cloud adalah mengizinkan pengguna untuk menyimpan data di satu peladen secara terpusat dan transparan. Penyimpanan ini berdasarkan pada penyedia layanan data cloud computing yang sudah terpasang secara otomatis di dalam aplikasi kasirnya. Ini membuat entri data yang ada di dalam cloud Anda tidak berpencar di peladen lain karena sudah tersinkronisasi secara real-time dengan peladen dari penyedia layanan yang sudah ada.

Tidak hanya itu, pengguna juga tak usah repot membuat infrastruktur seperti media penyimpanan/storage, data center, atau database board karena semua ini telah disediakan secara virtual. Jadi, jika Anda ingin memasukkan aset-aset berharga seperti ilustrasi visual, Anda cukup melacaknya di aplikasi kasir Anda karena media penyimpanan akan menyertakan aset tersebut di dalamnya tanpa perlu takut hilang atau tertukar dengan aset lainnya.

3. Skalabilitas dan Fleksibilitas Tinggi

Inilah keuntungan yang cukup unggul di antara yang lainnya. Dengan aplikasi kasir berbasis Cloud, Anda bisa memantau data-data di bisnis Anda yang masuk dan keluar secara real-time. Anda hanya perlu koneksi internet yang stabil, Anda bisa mengecek apa yang telah terjadi pada bisnis Anda di mana saja dan kapan saja. Entah itu memantau aliran dana dan transaksi pembayaran atau melakukan analisis untuk data penjualan dengan lebih menyeluruh.

Mengutip pakar IT termasyhur, Steve Jobs, membeli penyimpan memori fisik seperti harddisk merupakan hal yang sia-sia jika data bisa disimpan secara virtual atau melalui internet. Ini menunjukkan bahwa digital native atau masyarakat yang hidup dalam zaman teknologi sudah seharusnya menyesuaikan diri dengan ikut berkembang dengan kemajuan teknologi. Penyesuaian diri para pebisnis terhadap teknologi tentu akan berdampak pada kemajuan bisnisnya sendiri dengan lebih strategis.

4. Investasi Jangka Panjang

Dengan aplikasi kasir berbasis Cloud, tentu Anda tidak perlu membeli perangkat keras lainnya seperti harddisk (menyimpan memori) dan infrastruktur (membuat pusat data atau dasbor). Selain itu, bagi Anda pengguna kasir manual, Anda tidak perlu menghabiskan uang Anda untuk alat tulis. Tenaga Anda juga tidak habis terbuang dengan mencatat transaksi pembayaran atau laporan penjualan dengan membuat, misalnya, sheet khusus di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Semua template yang Anda butuhkan sudah tersedia di aplikasi kasir berbasis Cloud.

Penghematan biaya juga akan berkurang karena pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan Cloud Computing. Biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan lewat komputasi berbasis Cloud. Penerapan Cloud Computing telah dilakukan oleh beberapa perusahaan IT ternama dunia seperti Google berupa Google Drive, IBM lewat Blue Cord Initiative, dan Microsoft melalui Windows Azure. Di kancah nasional sendiri penerapan teknologi Cloud bisa Anda lihat di Point of Sale atau aplikasi kasir.

Satu dari banyaknya perusahaan yang mengembangkan produk aplikasi kasirnya dengan sistem Cloud adalah Moka. Metode kinerja Point of Sale (POS) ini adalah dengan mendistribusikan data penjualan toko retail, FnB, dan service yang telah diinput oleh kasir ke pemilik toko melalui internet. Semuanya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja secara real-time.

Nah, sekarang Anda telah mengetahui berbagai keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika Anda menggunakan aplikasi kasir berbasis Cloud. Apakah Anda ingin mengganti kasir Anda dengan aplikasi kasir berbasis Cloud yang mampu membuat bisnis Anda lebih berkembang?

(feb)