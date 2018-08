SENTANI - Memaksimalkan seluruh kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki supaya dapur tetap ngebul mungkin kata yang tepat disematkan untuk lelaki muda warga Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.

Rohwito (39), meskipun telah memiliki pekerjaan sebagai staf Tata Usaha di SMK Negeri 2 Nimboran, dan usaha pengetikan dan kursus komputer di rumahnya, namun di sela-sela kesibukannya itu dia mampu membudidayakan jamur Tiram di kampungnya. Dan tergolong dia yang paling konsisten dan meraup untung.

Merintis usaha budidaya jamur Tiram memang butuh niat, tekat dan ilmu. Tidak ujuk-ujuk kemudian jadi, namun harus berbekal pengetahuan untuk bisa sukses, meskipun hanya ditingkat bisa panen.

Rohwito, menyebut harus memiliki asa untuk berubah, dan memperoleh penghasilan tambahan.

Bercerita kisah, budidaya yang digeluti sejak 2017 lalu ini, telah mampu menghasilkan jutaan rupiah tiap bulannya. Per hari, kata dia bisa memperoleh 200 ribu lebih untuk penjualan media tanam (Baglok) dihargai per baglok Rp10.000, sementara unyuk jamur Tiramnya dihargai Rp50.000 per kg. Permintaan datang tak hanya dari warga sekitar, namun sampai melayani pengiriman ke Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Tak hanya jamur Tiram, Rohwito juga menggeluti budidaya jamur tongkol jagung (jangel), yang juga cukup diminati dipasaran.

Berawal dari tahun 2017 saat ada pelatihan budidaya jamur dan pelatihan ketrampilan lain di kampung ini. Kemudian timbul keinginan untuk membudidayakan jamur di rumahnya. Meskipun sejak 2007 silam, dia sudah mengetahui budidaya jamur ini.

Hanya memanfaatkan ruangan kosong berukuran 4x5 meter didamping rumanya, Rohwito kemudian mulai melakukan proses budidaya. Awal saat itu 100 baglok, keterbatasan alat membuatnya membatasi produksi.

Modal untuk 100 baglok sekitar Rp1 juta, namun kata dia untungnya bisa Rp5 juta lebih bahkan lebih per bulannya.

Prosesnya, untuk budidaya jamur Tiram terbilang lebih rumit dari jamur janggel. Mulai proses pengumpulan bahan, meliputi serbuk kayu, dedak, Gipsum dan kapur gamping serta bahan lainnya, hingga proses produksi fermentasi bisa memakan waktu tiga hari lamanya.

Beruntung bahan baku seperti serbuk kayu mudah didapat dengan banyaknya usaha meubeler di kampung ini, termasuk dedak hasil penggilingan padi yang juga tersedia melimpah di kampung ini.

"Karena bahan-bahan ini juga tidak bisa langsung kita olah. Untuk serbuk kayu, harus benar-benar sudah hilang getah kayunya. Maka biasa saya tinggalkan lama dulu untuk serbuk kayunya, saya biarkan terpapar hujan dan panas supaya getah kayu benar-benar hilang dan bisa digunakan," kata dia.

(feb)

Dijelaskan, setelah bahan terkumpul dilakukan pengayakan dan pencampuran bahan baku. Serbuk harus diayak halus untuk hasil maksimal. Selanjutnya dicampur dengan bahan-bahan lain tadi. Setelah tercampur, untuk 100 Baglok, komposisi tiap bahan masing-masing, serbuk kayu sebanyak 12 ember cat berukuran 20 kg, dedak 1 ember cat berukuran 20 kg, gipsum 4 gelas minum, gamping 4 gelas air minum, dan air sebanyak 1 ember ukuran 20 kg. Sementara media Baglok yang juga harus disiapkan adalah plastik bening ukuran 2 kg, terpal untuk menutup media tanam yang telah jadi, alkohol untuk sterilisasi saat pembungkusan, dan cincin yang terbuat dari pipa paralon untuk moncong kepala Baglok. "Kalau bahan baku utama sudah dicampur baik, selanjutnya bahan baku ditutup dengan terpal, ini sudah masuk proses fermentasi. Waktunya sehari semalam," ulasnya. Selanjutnya, proses memasukkan bahan baku ke dalam wadah plastik. Dan memasang cincin pada Baglok untuk jalan keluar tumbuhnya jamur. Atau proses pemasangan cincin bisa juga dilakukan setelah pengukusan . Proses tidak berhenti sampai disitu, Dia menerangkan jika Baglok yang sudah terisi harus dikukus terlebih dahulu. Tujuannya untuk memadatkan campuran bahan media tanam, termasuk untuk sterilisasi Baglok. "Pengukusan memakan waktu hingga 8 jam. Kalau kami di sini masih dengan sarana seadanya. Pengukusan menggunakan tunggku, dan wadahnya drum. Bahan bakarnya kayu, ini untuk efisiensi," katanya. Setelah proses pengukusan, Baglok kemudian didinginkan. Dan masuk pada proses pengisian bibit. Dia menyebut untuk bibit pada posisi formula 1 dan 2 atau siap masuk media tanam bisa didapat dari warga setempat yang fokus pada pembenihan, atau bisa didatangkan langsung dari produsen formula benih dari Jawa. "Untuk bibit formula 1 harganya mencapai 50 ribu rupiah, sementara untuk bibit formula 2 harganya Rp20 ribu. Berbeda karena benih ini berpengaruh pada banyaknya hasil tiap bagloknya," terangnya. Proses lanjut adalah memasukkan bibit jamur baik dari formula 1 atau 2 kedalam wadah Baglok. Pada proses ini, Ruhwito mewanti-wanti untuk menjaga sterilisasi media dan personal pengisi. Karena jika tidak steril, maka akan mempengaruhi berhasil tidaknya atau sukses tidaknya proses tumbuh jamur. Baglok yang tidak steril hasilnya akan tumbuh jamur lain berwarna hitam yang kemudian tidak bisa dikonsumsi. Proses ini harus diperhatikan baik. "Pada proses ini harus steril, makanya kita gunakan alkohol atau sejenisnya. Itu di gunakan atau disemprotkan disekitar tempat mengisi bahan ke dalam wadah plastik, sampai proses sudah pasang cincin Baglok. Maka proses ini harus diperhatikan baik," terangnya. (feb) Untuk pengisian benih jamur, tiap Baglok bisa dimasukkan satu sendok teh takar atau lebih. Perbedaan takaran benih bisa berpengaruh pada cepat tidaknya tumbuh jamur. Kemudian Baglok ditutup rapat dengan kertas di ujung moncong cincin diikat karet. "Proses ini sudah selesai, tinggal wadah Baglok disusun dirak yang sudah disiapakn. Tempatnya harus terjaga kelembabannya," katanya. Rohwito menegaskan, jika seluruh proses dilakukan baik, maka yakin hasilnya akan baik pula. Diingatkan, untuk proses pemanenan, hendaknya jamur tidak di potong, namun harus dicabut hingga akar. "Jika tertinggal akar, maka akan membusuk, dan mempengaruhi pertumbuhan jamur yang lain, maka kalau ada akar yang tertinggal harus dibersihkan," katanya. Badlog yang baik nutrisinya bisa terus menghasilkan jamur hingga 10 kali panen atau bahkan lebih. Dia menyebut asupan nutrisi dan kelembaban ruang budidaya harus tetap terjaga. "Asupan nutrisi bisa diberikan dengan cara menyuntikkan air cucian beras ke dalam wadah Baglok. Sementara untuk kelembaban suhu ruang bisa dilakukan dengan melakukan penyiraman air ke dinding ruang penyimpanan. Baiknya dinding dilapisi dengan karton, agar air yang disiramkan mampu mengedap dan membuat lembab," jelasnya. Sumber daya melimpah, harus dimanfaatkan baik. Kemauan yang tinggi dan kerjakeras menjadi kunci kesuksesan. (feb)