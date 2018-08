JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat. Meski menguat, Rupiah masih di level Rp14.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (27/8/2018) pukul 08.53 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 40 poin atau 0,27% ke level Rp14.608 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.598 per USD-Rp14.611 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah menguat 30 poin atau 0,20% menjadi Rp14.605 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.578 per USD hingga Rp14.637 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah tak semata-mata hanya melihat nominal saja, melainkan tingkat persentase depresiasi. Di mana depresiasi Rupiah dinilai jauh lebih rendah ketimbang negara-negara berkembang lainnya.

Dia menyebutkan hingga hari ini, Rupiah terdepresiasi 7%. Lebih rendah dari Rupee India yang 9%, Rand Afrika Selatan sekitar 13,7%, serta Real Brasil yang 18,2%.

"Bahkan (Peso) Argentina dan (Lira) Turki yang terdepresiasi hingga dekati 40%," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018.

Kondisi pelemahan ini, lanjutnya, tak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga terdampak pada seluruh dunia. Dengan demikian perlu melihat perbandingan yang terjadi pada negara-negara lainnya.

"Kalau kita lihat masalah stabilisasi nilai tukar jangan lihat Rupiah-nya sendiri. Bandingkan dengan negara lain juga, gonjang-ganjingnya kan seluruh dunia kena," tekannya.

(dni)