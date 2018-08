JAKARTA - Sebanyak 91 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan paparan kinerja serta perkembangan bisnis perusahaan kepada investor dalam acara Investor Summit 2018.

Investor Summit 2018 diadakan di 8 kota yang secara berurutan dari Indonesia bagian barat tepatnya Kota Medan menuju Indonesia Bagian Timur di Kota Makassar dimulai dari tanggal 14 Agustus hingga 27 September 2018.

Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengatakan, acara ini merupakan satu rangkaian dari 41 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang bertemakan Menuju Pasar Modal Modern di Era Ekonomi Digital. Inarno menuturkan, kemunculan teknologi

"Kemunculan bisnis e-comemrce dan pesatnya fintech membuat akses pasar modal jadi mudah dan cepat," kata Inarno di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Investor Summit 2018 adalah kelanjutan dari konsep acara yang di tahun-tahun sebelumnya bernama Public Expose Marathon 2017 atau Investor Summit dan Capital Market Expo yang diselenggarakan sejak 2008.

Di Jakarta sendiri, Investor Summit diikuti oleh pemaparan kinerja oleh 65 perusahaan tercatat, dimulai dari hari ini hingga Rabu (29/8/2018). Pada hari pertama, sebanyak 15 perusahaan tercatat memberikan perkembangan terkini terkait proses bisnis, kinerja dan rencana kerja di hari pertama, 25 emiten di hari kedua, dan 25 emiten di hari ketiga.

Inarno mengatakan, tujuan dari penyelenggaraan Investor Summit 2018 adalah menempatkan BEI sebagai fasilitator untuk mempertemukan investor dengan Perusahaan Tercatat terpilih.

Selain itu, diharapkan dari penyelenggaraan Investor Summit 2018 dapat membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan emiten. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja Perusahaan Tercatat di BEI, serta meningkatkan likuiditas pasar.

"Investor Summit 2018 juga diharapkan dapat membantu membangun kesadaran dan ketertarikan masyarakat umum terhadap potensi industri pasar modal Indonesia di tengah industri keuangan yang berkembang cepat," ujar Inarno.

Acara ini didahului dengan Seminar Pasar Modal, dengan tema "Berinvestasi dengan Mudah di Era Ekonomi Digital". Seminar Pasar Modal Investor Summit 2018 ini menghadirkan pembicara utama Presiden Direktur Bareksa.com Ady F. Pangerang, Head of Fintech Tokopedia Samuel Sentana, dan Head of Financial & Payment Services BukaLapak dengan moderator Presenter dan Investor Pasar Modal Steny Agustaf.

Seminar ini dibuka oleh Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi.

Dalam sambutannya, Fakhri menuturkan, seminar ini dilatarbelakangi masifnya perkembangan ekonomi digital saat ini memberikan dampak positif bagi kemajuan pasar modal Indonesia. Kemunculan bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce) serta pesatnya perkembangan layanan finansial teknologi (fintech) membuat akses masyarakat berinvestasi pasar modal semakin mudah dan cepat. Sementara tujuan OJK adalah memperkuat basis investor lokal. "Sebenarnya dengan perkembangan e-commerce dan e-payment, kita berharap kontribusi Bareksa dan BukaLapak mencoba berikan flavor yang lain," kata Fakhri. "Jadi sekarang itu kota buka rekening ada yang seminggu-dua minggu. Tapi saya buka di BukaLapak itu sambil tiduran lima menit selesai. Nah ini yang saya harap bisa dilakukan di pasar modal," imbuh dia. Dengan semakin mudah dan cepatnya investasi di Pasar Modal diharapkan ke depannya dapat meningkatkan jumlah investor pasar modal berikut investor reksa dana yang per akhir Juli 2018 berjumlah 1.369.810 single investor identification Paparan Publik 65 Perusahaan. Investor Summit 2018 memiliki target sebanyak 1.300 peserta selama kegiatan berlangsung. Target peserta terdiri atas Analis Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun dan Asuransi, Calon Investor seperti lbu Rumah Tangga, Wiraswasta, maupun Karyawan, Investor Pasar Modal baik investor saham maupun reksa dana, Mahasiswa dan pelajar, Masyarakat Umum, serta Media.