JAKARTA - Dua start up unicorn, BukaLapak dan Tokopedia menyatakan bahwa melantai di pasar modal bukan tujuan utama perusahaan. BukaLapak dan Tokopedia merupakan dua dari empat start up yang telah dengan valuasi di atas USD1 miliar atau start up unicorn selain Gojek dan Traveloka.

Hal tersebut disampaikan oleh, Head of Financial and Payment Service BukaLapak Destya Danang Pradityo.

Danang meneruskan pernyataan dari dua founder sekaligus CEO BukaLapak yaitu Achmad Zaky dan Fajrin Rasyid.

"Jadi kalau goal atau journey-nya bukan IPO (initial public offering) sebenarnya, jadi ada hal lain yang lebih penting kalau menurut kita," kata Destya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/8/2018).

Destya melanjutkan, meskipun tidak menjadi perusahaan tercatat di pasar modal, BukaLapak akan tetap berkontribusi dalam mengembangkan digital ekonomi di Indonesia.

"Tapi apa nih yang bisa kita sumbangkan, berikan untuk dunia ekonomi digital khususnya yang ada di Indonesia," imbuh dia.

Untuk mencapai tujuan mengembangkan digital ekonomi di Indonesia, maka BukaLapak tengah fokus memperluas jangkauan pasar BukaLapak, setidaknya dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

"Jadi apa yang kita dapat dari revenue kita kembalikan untuk menjadi modal untuk membesarkan market. Jadi fokus kita saat ini, memang membesarkan market kita terlebih dulu. Belum untuk, oh kita harus punya revenue menjadi keuntungan sekian. Belum ke situ," papar dia.

Senada, Head of Fintech Tokopedia Samuel Sentana juga mengatakan, visi misi Tokopedia adalah mengembangkan ekonomi digital. Sebab, mengingat demografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga basis konsumen dan pengguna Tokopedia bisa mencapai daerah terpencil.

"Kita melihatnya dari Tokopedia sama, di mana visi dan misi kami adalah untuk mengembangkan ekonomi secara digital," ujar Samuel.

Tidak hanya pada produk konsumer, dua toko online itu juga memberikan fitur layanan investasi produk investasi pasar modal. BukaLapak dan Tokopedia bekerjasama dengan Bareksa menjadi agen distribusi untuk membantu penjualan produk investasi seperti reksadana dan Saving Bonds Ritel (SBR) untuk serinSBR004.

(kmj)