JAKARTA - BukaLapak dan Tokopedia dua start up unicorn ini menyatakan bahwa tujuan utama mereka bukanlah melantai di pasar modal.

Hal tersebut disampaikan oleh, Head of Financial and Payment Service BukaLapak Destya Danang Pradityo. "Jadi kalau goal atau journey-nya bukan IPO (initial public offering) sebenarnya, jadi ada hal lain yang lebih penting kalau menurut kita," katanya.

Senada, Head of Fintech Tokopedia Samuel Sentana juga mengatakan, visi misi Tokopedia adalah mengembangkan ekonomi digital. Sebab, mengingat demografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga basis konsumen dan pengguna Tokopedia bisa mencapai daerah terpencil.

Baca Selengkapnya: BukaLapak dan Tokopedia: IPO Bukan Tujuan Perusahaan

(kmj)