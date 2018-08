JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatat pada semester I/2018 kebutuhan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah tercapai sebesar 55%.

Direktur Pengadaan Strategis PLN Iwan Supangkat menjelaskan, kendati telah terserap sebesar 55%, kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit tersebut masih tergolong minim. Pasalnya, pasokan batu bara di sejumlah pembangkit listrik PLN yang rata-rata stok batu baranya seharusnya 10–20 hari, tapi masih ada yang di bawah itu.

”Kalau dihitung sampai Juli kemarin sudah terserap 55% dari total kebutuhan. Secara perhitungan, stok cukup walaupun memang masih minim,” ujar dia di Jakarta.

Menurut dia, pembangkit listrik PLN yang stoknya masih di bawah standar kebanyakan berada di wilayah jalur pantai selatan. Kondisi stok batu bara di wilayah itu rata-rata hanya sampai 5–7 hari.

Dia mengatakan, minimnya kondisi stok batu bara karena terkendala prose spengiriman logistik. Kendala tersebut, menurut Iwan, disebabkan faktor cuaca.

”Kapal-kapal pengiriman terkendala karena besarnya ombak. Selain itu, juga terjadi pendangkalan sehingga kapalnya tidak bisa merapat,” katanya.

Dia menjelaskan, seharusnya stok batu bara pembangkit listrik di wilayah pantai selatan rata-rata mencapai 20 hari. Namun, karena terkendala cuaca kondisi stok batu bara menjadi berkurang.

”Jadi, beberapa pembangkit stoknya masih tipis, ada yang empat hari seminggu. Padahal kita harapannya 10–20 hari,” ujar dia.

Iwan juga tak menampik jika kenaikan harga batu bara menjadi kendala perusahaan memasok batu bara ke PLN terkecuali Adaro dan Bukit Asam.

Adapun kedua perusahaan itu secara rutin mengirim batu bara kepada PLN dengan harga sesuai aturan DMO. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN.

Sedangkan Kepmen ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik, DMO harga batu bara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal USD 70 per ton untuk kalori 6.332 GAR atau mengikuti harga batu bara acuan (HBA) jika HBA di bawah USD70 per metrik ton. Sementara mengacu harga batu bara acuan (HBA) periode Agustus 2018 mencapai USD107,83 per ton sehingga terjadi selisih.

”Adaro dan Bukit Asam sudah pasti mengirim. Tapi secara keseluruhan mereka juga ingin memasok, mungkin soal transfer kuota dan lain-lain karena ada kendala sehingga terhambat,” katanya.

Dihubungi terpisah, pakar ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, menipisnya stok batu bara pembangkit PLN bisa jadi disebabkan harga batu bara sedang mengalami kenaikan hingga mencapai USD104 per metrik ton. Hal itu membuat pengusaha batu bara enggan memasok pembangkit PLN dengan harga DMO. Padahal patokan harga DMO maksimal USD70 per metrik ton tidak membuat pengusaha rugi. Apalagi, katanya, pasokan batu bara pembangkit PLN dibatasi 25%. ”Dengan harga DMO ada kemungkinan pasokan baru akan dikirim akhir tahun, bukan tiap bulan sehingga hal ini menyulitkan bagi PLN. Padahal PLN membutuhkan batu bara setiap bulan,” ujarnya. Untuk mengatasi supaya stok tidak menipis, kata dia, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM mewajibkan produsen batu bara menyuplai kepada PLN setiap bulan. Pasalnya, dalam aturan DMO, pengusaha tidak diwajib kan memasok PLN tiap bulan. ”Jadi, kapan saja mengirim batu bara boleh-boleh saja, karena tidak ada aturan yang mengikat di situ. Sebab itu, kewajiban memasok batu bara ke PLN bisa dilakukan setiap bulan untuk menjamin stok batu bara PLTU,” katanya. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerbitkan aturan agar produsen batu bara meningkatkan produksinya sebesar 100 juta ton. Hal itu dari satu sisi bisa dimanfaatkan pengusaha untuk menggenjot ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri. ”Mestinya dengan kebijakan ini pengusaha tidak mengurangi pasokan ke PLN, tapi memanfaatkan dengan cara menambah produksi dengan meningkatkan ekspornya,” ujar dia. (Nanang Wijayanto)