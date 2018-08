JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) membantah tarif listrik Indonesia termahal di dunia. Listrik Indonesia bahkan lebih murah dari beberapa negara ASEAN.

“Kalau ada yang bilang listrik Indonesia lebih mahal, berarti datanya belum lengkap. Listrik kita sekitar 7 sampai 8 cent per Kwh,” ujar Juru Bicara APLSI Rizal Calvary di Jakarta.

Rizal mengatakan, berdasarkan data World Bank, harga listrik Indonesia termasuk lebih murah dari beberapa negara ASEAN. Bahkan, harga di Indonesia bahkan hanya kalah dari Brunai.

“Malaysia 12,9 cent USD/ Kwh. Thailand 13,5 cent USD, Kamboja dab Filipina bahkan 17 cent USD per Kwh. Lebih gila lagi Timor Leste 24 cent USD. Amerika Serikat pakai tenaga nuklir saja 26,6 cent USD per Kwh. Paling mahal itu Papua Nugini 31,5 cent per Kwh. Jadi, termahalnya di mana kita juga bingung,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, keliru bila mengatakan listrik Indonesia termahal. Listrik Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Brunai.

“Kita juga lebih murah dari Laos, Singapura, dan Myanmar. Memang bukan yang termurah. Tapi, salah juga kalau bilang termahal. Bahkan, kita termasuk yang murah meriah. Kita tidak tahu data dari mana itu yang bilang kita termahal,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kalangan industri pengguna gas bumi mengeluhkan mahalnya tarif listrik di Indonesia. Bahkan, tarif listrik Indonesia dinilai paling mahal di dunia dibandingkan negara lainnya. (Nanang Wijayanto)

(dni)