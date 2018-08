JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus aktif menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU dalam kegiatan Market Sounding kepada 90 investor Tiongkok. Kegiatan ini dilakukan di kota Guangzhou pada 23 Agustus 2018.

BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou serta didukung oleh China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) selama pelaksanaan Market Sounding. Sebagai salah satu kota terbesar, Guangzhou dipilih karena memiliki keunggulan sebagai salah satu simpul logistik Tiongkok yang banyak memiliki perusahaan global dibidang infrastruktur.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba P Hutapea menjelaskan bahwa kegiatan Market Sounding di Guangzhou, Tiongkok ini dilakukan untuk menawarkan proyek pembangkit listrik skema IPP dan proyek jalan tol di beberapa daerah. Di samping itu, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) turut melengkapi informasi fasilitas untuk proyek infrastruktur skema KPBU dengan memaparkan penjaminan yang dapat diberikan oleh pemerintah.

“Total nilai investasi dari proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan tersebut mencapai USD13,2 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Senin (27/8).

Menurut Tamba beberapa pengusaha dari Tiongkok yang hadir berasal dari berbagai sektor antara lain perusahaan investasi, konstruksi, infrastruktur pembangkit listrik, finansial, serta perwakilan pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Tiongkok.

“Dalam upaya untuk menyediakan infrastruktur, Pemerintah Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta dari dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur skema KPBU karena adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penjaminan dan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh investor,” ungkapnya.

Perusahaan-perusahaan infrastruktur terkemuka dari Tiongkok yang hadir di antaranya: CCCC Industrial Investment Holding Co., Ltd., China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd., Guangdong Zhiyuan New Material Co., Ltd., GD Shengda Investment Group, China Southern Power Grid Co., Ltd., Guangdong Yudean Group Co., Ltd., China Constrcution Fourth Engineering Divison Corp., Ltd.

Kemudian, CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group Co., Ltd., China Railway Guangzhou Engineering Bureau Group Co., Ltd., Guangdong Provincial ChangDa Highway Engineering Co., Ltd., Hong Yu Architectural Design Institute Co., Ltd., Guangdong Shineng Electric Equipment Group Ltd., Guangdong Sinpo New Materials Co.,Ltd., HuaJian Group, Guangdong Haid Group, Guangdong Good Mood Group, dan Guangdong Good Mood Group.

“Beberapa perusahaan tersebut telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dengan melakukan investasi dan pelaksanaan pembangunan dari proyek-proyek yang ditawarkan. Minat yang ditunjukan oleh perusahaan Tiongkok tersebut akan ditindaklanjuti oleh BKPM bersama KJRI Guangzhou, para penanggung jawab proyek, dan Sinosure,” lanjut Tamba.

(feb)

(rhs)