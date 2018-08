JAKARTA - Kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dipastikan akan beroperasi tepat waktu pada pertengahan Maret 2019. Saat ini moda transportasi massal tersebut tengah melakukan upaya perisapan.

Direktur Operasi MRT Jakarta Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya sudah mempunyai perhitungan mengenai tarif sementara dari MRT Jakarta. Pihaknya mengajukan tarif sementara sekitar Rp8.500 hingga Rp10.000.

"Rp8.500 sampai dengan Rp10.000 (pengajuan tarifnya)," ujarnya saat ditemui di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Agung, usulan tarif tersebut diambil berdasarkan kemampuan bayar dari masyarakat setelah melakukan survei. Berdasarkan survei, dengan tarif sekitar Rp8.500-Rp10.000 sebanyak 65% mengaku siap berpindah transportasi menuju kereta MRT.

"Tarif ini berdasarkan kemampuan membeli masyarakat yang didapatkan berdasarkan survei. 65% bersedia naik MRT," ucapnya.

Adapun mekanisme penghitungan kedua tarif tersebut adalah dihitung kenaikan tarifnya per stasiun. Artinya perhitungan tarif berbeda dengan Kereta Rel Listrik (KRL) yang kenaikannya dihitung per kilometer (km).

Sebagai contohnya , misalnya biaya per kilometer stasiun pertama adalah sekitar Rp3.000. Lalu setelah itu nambah 1 km lagi ada penambahan dan itu berbeda-beda tarifnya setiap stasiun.

"Nanti hitungannya per stasiun terdiri dari batch fee jadi setiap naik itu berapa dan biaya per kilometer. Kita mengajukannya tadi paket formula yang tadi, formulanya adalah rata rata Rp8.500 per 10 km. Per stasiunnya gimana? Dengan dasar itu kita bikin hitungannya formulanya," jelasnya.

Dari dua tarif tersebut nantinya lanjut Agung, akan diputuskan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan tarif tersebut masih bisa lebih murah dibandingkan usulan jika Pemerintah Provinsi memberikan subsidi.

"Jadi kita mengajukan dua kemungkinan, silakan Pemprov memutuskan. Keputusannya terbarunya dari subsidi yang diberikan oleh Pemprov, subsidi juga ada," jelasnya.

(Feb)

(rhs)