JAKARTA - Pengusaha Kelapa Sawit yang berada dalam naungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut perang dagang yang terjadi belakangan ini berdampak positif bagi industri kelapa sawit. Utamanya adalah dalam peningkatan angka ekspor kelapa sawit.

Adapun ekspor sawit dan turunannya pada Juli lalu mencapai 3,22 juta ton atau naik 27% dibandingkan Juli 2017 yang hanya 2,54 juta ton. Bahkan jika dibandingkan Juni 2018, ekspor sawit dan turunannya melonjak tajam hingga 40% yang mana pada bulan Juni ekspornya hanya sebesar 2,29 juta ton.

Ketua Umum Gapki Djoko Supriyono mengatakan, dengan adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, maka akan kekurangan bahan baku ternak. Nah dari situ, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ternak ke China.

"Trade war AS China dan kita melihat China sebagai pengimpor terbesar kedelai AS. Ketika kemudian China hentikan ekspor dari AS positifnya kemungkinan China akan kekurangan bahan baku ternak. Walaupun dia investasi feed milik buat ternak tapi kan dia perlu impor minyak jadi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Namun lanjut Djoko, pihaknya juga bukan berarti tanpa hambatan dalam meningkatkan ekspor. Sebab, perang dagang yang terjadi secara terus menerus juga membuat harga semakin jatuh. Hal itu dikarenakan Amerika yang biasanya memasok bahan baku kedelai ke China mendadak dihentikan. Sehingga bahan baku kedelai akan semakin menumpuk stoknya dan otomatis akan mempengaruhi harga.

"Negatifnya misalnya stok kedelai naik di AS, sehingga harganya murah dan berdampak ke harga secara umum jadi enggak bisa dihitung secara pasti peluangnya. India misalnya yang mulai kucing-kucingan dengan AS. Faktornya banyak," jelasnya.

Lebih lanjut Djoko berharap agar kinerja ekspor sawit bisa terus meningkat hingga akhir tahun. Apalagi, saat ini banyak gejolak pada perekonomian global dari mulai perang dagang , krisis Turki dan masih banyak lagi.

"Insya Allah. Ya enggak tahu gimana, kita cuma berdoa dari bulan ke bulan supaya ada perbaikan. Enggak ada yang bisa memperkirakan, semuanya sudah serba tidak pasti. Situasi global serba enggak menentu," jelasnya.

