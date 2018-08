JAKARTA - Positifnya pencapaian kinerja di semester pertama 2018, menjadi keyakinan bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bila menargetkan penjualan di akhir tahun akan tembus hingga USD1 miliar (Rp14 triliun dengan kurs Rp14.000/USD) atau tumbuh 35% yoy. Optimisme ini muncul karena hingga semester I-2018 ini saja, penjualan SRIL sudah tembus USD544 juta atau tumbuh 35,6% yoy.

Direktur Keuangan SRIL, Allan Moran Severinno dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pertumbuhan tersebut didukung oleh strategi perusahaan untuk terus meningkatkan kapasitas produksi dengan mengakusisi duaperusahaan tekstil yakni PT Primayudha Mandirijaya dan PT Bitratex Industries yang bergerak di dalam usaha pemintalan benang.

”Pasca akusisi pabrik baru tersebut, kapasitas SRIL untuk benang menjadi 1,15 juta bales per tahun, penenunan 180 juta meter per tahun, kain jadi 240 juta yard per tahun dan garment 30 juta potong per tahun. Dengan utilisasi produksi masing-masing segmen benang 92%, penenunan 86%, kain 82% dan garment 95%,” ujar Allan.

SRIL menyiapkan dana sebesar USD30 juta hingga USD40 juta yang digunakan untuk pemeliharaan mesin dan bangunan serta penambahan kapasitas di segmen garment dari 27 juta potong menjadi 30 juta potong. Itu hasil dari akusisi dua perusahaan tekstil senilai USD85 juta. Sementara menurut Corporate Secretary Sritex, Welly Salam, dengan mengakuisisi dua pabrik baru bisa menjaga pangsa penjualan ekspor ke Asia sebesar 55% hingga 60% tahun ini dari total penjualan ekspor perusahaan.

Disampaikannya, potensi penjualan di wilayah Asia tergolong bagus. Meskipun pada awal perusahaan menilai penjualan ke wilayah barat lebih menjanjikan.”Tahun lalu porsi di Asia 60%, sedangkan Amerika dan Eropa itu 12% dan 15% masing-masing," kata Welly.

Saat ini perusahaan memiliki pangsa pasar ke negara dan kawasan Asia seperti Malaysia, Korea Selatan, China, Jepang, Timur Tengah dan Turki. Penjualan ke negara tersebut juga berbeda-beda tergantung permintaan."Jepang, Korea Selatan dan China itu benang. Ke Timur Tengah itu kain mentah dan sedikit ke Turki. Kain jadi ke Eropa, Amerika dan Asia juga," ujar Welly.

