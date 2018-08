JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) masih mengalami pelemahan. Rupiah pada sore ini belum mampu keluar dari tekanan Dolar dan bertahan di level Rp14.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (29/8/2018) pukul 16.55 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 18,7 poin atau 0,13% ke level Rp14.645 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.630 per USD-Rp14.654 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 23 poin atau 0,16% menjadi Rp14.640 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.618 per USD hingga Rp14.653 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi terbaru.

Kepercayaan konsumen AS pada Agustus naik ke level tertinggi sejak Oktober 2000, dengan Indeks Kepercayaan Konsumen The Conference Board berdiri di 133,4, naik dari 127,9 pada Juli.

Indeks Harga Rumah Nasional NSA AS dari S&P CoreLogic Case-Shiller, yang mencakup sembilan divisi Sensus AS, melaporkan kenaikan tahunan 6,2% pada Juni, turun dari 6,4% pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, defisit perdagangan internasional AS dalam barang-barang datang di USD72,2 miliar pada Juli, naik USD4,3 miliar dari angka Juni dan melebihi perkiraan pasar, Departemen Perdagangan melaporkan.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,07% menjadi 94,71 pada akhir perdagangan.

(kmj)