BERLIN - Dalam survei terbaru, Amerika Serikat (AS) saat ini kehilangan daya tariknya sebagai lokasi bisnis di antara perusahaan-perusahaan Jerman sejak konflik perdagangan antara Uni Eropa dan AS.

Sebanyak 42% perusahaan Jerman yang berbisnis di AS mengatakan pasar AS menjadi kurang menarik bagi mereka, sementara 20% perusahaan AS yang melakukan bisnis di Jerman mengatakan pasar Jerman menjadi kurang menarik sejak eskalasi konflik perdagangan.

Demikian survei yang dilakukan oleh American Chamber of Commerce di Jerman (AmCham) pada Selasa 28 Agustus 2018.

 

Selain itu, 18% perusahaan Jerman dan 6% perusahaan AS mengatakan bahwa mereka telah mengurangi rencana investasi mereka di negara lain sejak pecahnya konflik perdagangan, survei menunjukkan.

"Hasilnya menunjukkan di satu sisi seberapa dekat dan tangguh hubungan ekonomi antara AS dan Jerman, dan pada saat yang sama survei adalah sinyal peringatan," kata Kepala AmCham Frank Sportolari.

"Bisnis membutuhkan keandalan, transparansi, dan di atas semua itu peta jalan untuk menyelesaikan konflik perdagangan antara UE dan AS," tambah Sportolari.

(dni)