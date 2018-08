JAKARTA - Pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Izin impor diberikan kepada Perum Bulog.

Menanggapi kebijakan pemerintah untuk impor beras, Investor Relation HOKI Dion Surijata PT Buyung Poetra Sembada (HOKI) menuturkan, impor beras tidak akan memberikan pengaruh signifikan kepada bisnis perseroan.

Sebab, selain membeli beras perseroan juga membeli gabah dari petani.

"Mengenai terkait impor kalau dari pelaku saya rasa ini antisipasi karena masuk musim kemarau jadi supply beras diprediksi akan kurang jadi perlu impor," kata Dion dalam acara Investor Summit di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Selain itu, perseroan bukanlah produsen beras mayoritas di Indonesia, sehingga impor ini tidak memberikan tekanan signifikan kepada kinerja perseroan.

Adapun total produksi beras nasional Indonesia sebesar 37 juta ton per tahun. Sementara total produksi perseroan hanya 30 ton per jam atau sekira 100.000 ton per tahun.

"Kita produksi 30 ton per jam ya ratusan ribu ton 100.000 dari 37 juta jadi kecil dampaknya enggak banyak," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah membuka kuota impor beras sebesar 2 juta ton tahun ini yang diberikan kepada kepada Perum Bulog. Izin impor ini bertujuan untuk stabilisasi harga dan menjaga inflasi tetap di level 3,5%.

Selain itu, pemerintah tidak akan membiarkan harga beras naik di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp9.450 per kilogram.

Adapun impor beras sebanyak 2 juta ton oleh Perum Bulog dilakukan secara bertahap, di antaranya sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Sementara itu, sisa kuota impor 1 juta ton dilakukan sebelum akhir September 2018.

