JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) telah menyampaikan rencana perseroan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi kepada pemerintah. Kenaikan harga minyak dunia menjadi pertimbangan AKRA untuk melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi.

Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan, perseroan telah menyampaikan laporan rencana penyesuaian harga BBM pada bulan ini.

"Sudah selalu melaporkan, Agustus ini sudah lapor," kata Suresh dalam acara Investor Summit di Bursa Efek Indonesia, Jakarta (29/8/2018).

Mengutip data Badan Pengelola Hulu (BPH) Migas, BBM jenis gasoline 92 produksi AKRA dijual pada Rp9.200 per liter. Dengan melihat pergerakan harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dan permintaan masyarakat, maka perseroan berencana menaikkan harga BBM non subsidi pada rentang Rp9.600 per liter hingga Rp9.800 per liter.

"Yang Gasoline 92 AKR jual kalau tidak salah Rp9.600 sampai Rp9.800 per liter," papar Suresh.

Sebagai informasi, terbaru PT Pertamina (Persero) juga telah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga baru tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Adapun BBM yang mengalami kenaikan harga adalah BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sebelumnya, Shell dan Total juga telah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi mengingat harga minyak global terus merangkak naik.

