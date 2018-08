JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Kushartanto Koeswiranto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina. Kushartanto diangkat menggantikan Nicke Widyawati yang didapuk menjadi Direktur Utama PT Pertamina pada hari ini.

Kushartanto mengatakan, Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia harus memiliki SDM yang baik pula. Sebab menurutnya, dalam sebuah bisnis diperlukan tenaga kerja yang handal dan juga baik dalam attitudenya.

"Bisnis itu tentang good people, good procces dan good result. Jadi ini prosesnya mesti benar dan diawali dengan orang-orang yang baik," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/8/2/18).

Meskipun begitu, dirinya belum bisa memberikan arahan lebih lanjut mengenai mekanisme seperti apa yang akan dilakukan untuk membuat SDM Pertamina lebih baik lagi. Sebab dirinya harus terlebih dahulu beradaptasi dan menyesuaikan lingkungan sebelum akhirnya bisa memutuskan mekanisme yang cocok untuk mengelola SDM

"Ya itu saya takut memberikan statement yang salah. Jadi pokoknya hari ini saya mulai ada di sana, saya pelajari secermatnya. Mungkin bangsa beberapa hari ke depan lah saya memberikan statement yang Insya Allah Bener. Kan takutnya salah statement," jelasnya.

Namun, bukan berarti dirinya hanya diam saja. Sambil beradaptasi dirinya akan tetap menjalankan terhadap kebijakan yang sudah ada dan diterapkan sebelumnya.

"Perintahnya sih enggak ada adaptasi langsung jalan. Jadi paralel aja. Ini ada hal yang mesti diputusin, tapi at the same time saya juga harus mengerti dan jangan salah," ucapnya.

Sebagai informasi, Kushartanto sendiri menjadi Direksi dari PT Jasa Marga (Persero). Saat berada di Jasa Marga, Kushartanto menjabat sebagai Direktur SDM juga sama seperti posisinya saat ini.

