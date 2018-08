JAKARTA - Kepatuhan wajib pajak (WP) meningkat dalam dua terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut tercermin dari kenaikan penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, semua jenis penerimaan pajak mengalami pertumbuhan.

"Kami apresiasi kepada pembayar pajak yang cukup ada peningkatan kepatuhan di 2017 dan 2018," kata Robert di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Robert memaparkan, Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan penerimaan pajak hingga 20 Agustus 2018 mencapai Rp760,57 triliun. Realisasi ini setara 53,41% dari target tahun 2018 sebesar Rp1.424 triliun.

Jumlah tersebut naik 10,68% dari posisi penerimaan 31 Juli 2018. Selain itu naik 15,49% dibanding penerimaan periode yang sama tahun 2017. Jika mengeluarkan penerimaan dari program Amnesti Pajak, maka pertumbuhan penerimaan pajak pada 20 Agustus lalu mencapai 17,63%,

"Setelah kita analisa lebih dalam, ekonomi tumbuh 5,17% secara riil, inflasi 3,1% sehingga secara nominal, ekonomi tumbuh tidak sampai 8,5%. Biasanya balance sheet terhadap pertumbuhan itu satu atau less than one. Kalau tumbuh 17% berarti untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi ternyata penerimaan pajak tumbuh dua kali lipat," papar Robert.

Secara umum semua jenis pajak utama tercatat tumbuh dengan penyumbang penerimaan terbesar yaitu PPh Badan sebesar 22,24%, PPh Pasal 21 sebesar 15,57%. Kemudian untuk PPN Dalam Negeri tumbuh 9,44% dan PPN Impor tumbuh 26,85%.

Sedangkan berdasarkan jenis industri, penerimaan dari berbagai sektor utama juga menunjukkan pertumbuhan. Di mana industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan dua sektor penyumbang penerimaan terbesar tumbuh masing-masing 13,08% dan 29,75%.

