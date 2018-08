JAKARTA - Dalam upaya untuk penguatan sistem pembayaran pajak, PT Bank Mandiri Tbk mengimplementasikan mekanisme pembuatan ID Billing secara massal. Pembuatan ID Billing ini berbasis file di Core Billing 2.0 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme e-Tax Bulk Uploader.

"Modul biling core 2.0 ini akan mampu memproses billing lebih banyak lagi at the same time secara cepat yang namanya billing secara massal. Yang sebelumnya short queuing satu-satu ini secara massal, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat at the same time juga akurat," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

Core Billing 2.0 diharapkan dapat mengurangi risiko sistem error atau hang terutama pada saat batas akhir pembayaran pajak.

Baca Selengkapnya: Aplikasi Bayar Pajak via Bank, Bisa Tampung 400 Ribu Transaksi/Jam

(kmj)